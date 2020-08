Congés annulés, faible rémunération, risques de contamination : le corps médical au bord du burn-out

Depuis l’accélération de l’épidémie de Covid-19 en mars dernier, je ne me suis pas reposée, ni physiquement ni psychologiquement. En Ramadan dernier, mon père, malade, a rendu l’âme à Beni Mellal. Je n’ai pas eu droit à mes jours de congé exceptionnel à cause de la première annulation des congés administratifs par le ministère de la Santé. Je n’ai pas eu le droit d’être à son chevet ni à son enterrement. Je n’ai pas eu le droit de partager mes souffrances avec les membres de ma famille”, martèle Fatima-Zahra, infirmière dans le Centre hospitalier provincial d’Es-Smara (au sud du Maroc), les larmes aux yeux. Elle poursuit : “Touchée par une infection nosocomiale et enceinte, je n’ai pas eu droit au repos sous prétexte de coronavirus. Et lorsque la situation s’est débloquée…