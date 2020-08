OLA ENERGY MAROC POURSUIT ET RENFORCE SON ENGAGEMENT POUR LE FOOTBALL, ET RÉITÈRE SA CONFIANCE ENVERS LE RAJA ATHLETIC CLUB (RCA) 

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le logo OLA Energy apparaîtra sur le devant des kits d’entraînement et des maillots de l’équipe du Raja Athletic Club (RCA) pour tous les matchs du club, y compris la BOTOLA PRO et la Coupe du trône jusqu’à la fin de saison 2021. En plus d’être sponsor de maillot, l’accord prévoit une grande visibilité sur le terrain pour les matchs à domicile ainsi que d’autres droits marketing.

Le Raja Athletic Club possède l’un des meilleurs records de football parmi les clubs africains. La constance, l’esprit sportif et la fidélité des fans de l’équipe ont joué un rôle déterminant dans la décision d’OLA Energy de s’associer au RCA.

OLA Energy et le Raja Club Athletic travailleront ensemble pour atteindre les fans du monde entier et tirer parti de l’incroyable succès de l’équipe.

Outre les partenariats avec certains des plus grands clubs de football, OLA Energy est également un partenaire de premier plan d’événements sportifs dans les domaines du sport automobile, volley-ball et le tennis.