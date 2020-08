HCP : le Covid-19 fait perdre 589.000 postes d’emploi à l’économie marocaine au deuxième trimestre 2020

Le volume de l’emploi a baissé de 589.000 postes, résultant d’une perte de 69.000 en milieu urbain et de 520.000 en milieu rural, contre une création moyenne de 64.000 postes entre les deuxièmes trimestres des trois années précédentes”, précise le HCP dans une note d’information relative à la situation du marché du travail au T2-2020, faisant état d’une baisse des taux d’activité et d’emploi.

Pertes massives dans l’agriculture et la pêche

Cette perte d’emploi touche tout d’abord le secteur de l’agriculture et de la pêche, avec une perte de 477.000 emplois. Vient ensuite le secteur de l’industrie et de l’artisanat (69.000 emplois perdus), celui des services (30.000 emplois) et du BTP (9.000 emplois).

L’emploi rémunéré a enregistré une perte de 264.000 postes au niveau national, suite à une perte de 31.000 postes en milieu urbain et de 233.000 en milieu rural, relève la même source, ajoutant que l’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 325.000 postes, conséquence d’une perte de 38.000 emplois en zones urbaines et de 287.000 en zones rurales.

“La population en âge d’activité (15 ans ou plus) s’est accrue de 1,5 %, par rapport au deuxième trimestre de 2019, contre une régression de la population active de 0,8 %. Le taux d’activité a ainsi reculé de 45,8 % à 44,8 % entre les deux périodes. Il a augmenté de 41,8 % à 42,2 % en milieu urbain et a baissé de 53,2 % à 49,6 % en milieu rural”, fait savoir le HCP.

Le taux d’emploi a connu, de son côté, une baisse de 42,1 % à 39,3 %, au niveau national (-2,8 points), indique-t-il, notant que ce taux a reculé de 51,6 % à 46 % en milieu rural, de 36,9 % à 35,6 % en milieu urbain, de 65,4 % à 61,8 % parmi les hommes (-3,6 points) et de 19,5 % à 17,5 % parmi les femmes (-2 points).

