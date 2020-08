Hades, de l’ombre à la lumière

Murs noirs épais pour insonoriser, enceintes et ordinateurs, c’est tout ce qu’il faut à Hades pour faire ce qu’il sait faire de mieux : produire du rap et de la trap. Dans son studio, non loin des côtes de Mohammedia, il nous accueille alors qu’il retravaille d’anciennes productions pour les “adapter à ce qui se fait aujourd’hui”. “Je reprends des beats que j’ai faits en 2013 et qui ne sont jamais sortis. Rien ne se perd, tout se transforme”, ironise-t-il. Dans son élément, il dit “trouver son inspiration dans tout ce qui l’entoure”. Une inspiration qu’il trouve très tôt, à l’âge de 14 ans. “J’ai vendu ma première prod’ à 100 dollars à des Canadiens qui m’avaient envoyé un message sur Facebook, alors que je ne faisais que créer et déposer sur…