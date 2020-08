Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Palmeraie Rotana Resort a établi plusieurs mesures et protocoles adaptés à l’ensemble de ses établissements, en collaboration avec les autorités locales, comprenant le dépistage et la formation de son personnel, afin de garantir des conditions de séjour optimales ainsi que des offres exceptionnelles pour ses hôtes.

Comprenant que les attentes des consommateurs ont radicalement changé depuis l’épidémie mondiale de COVID-19, l’initiative se concentre sur ce que les clients apprécient le plus aujourd’hui — une expérience d’accueil sans contact tout au long de leur séjour à l’aide d’outils tels que l’application Rotana ou leurs propres appareils mobiles et des pratiques de nettoyage et de désinfection considérablement améliorées certifiées par Ecolab, fournisseur de technologies et de services de l’eau, de l’hygiène et de l’énergie. Rotana s’est également associée à SGS, une société d’inspection, d’essais, de vérification et de certification, pour surveiller et vérifier les procédures de propreté et d’hygiène dans chaque établissement.

Les procédures de nettoyage des chambres renforcées qui sont livrées avec un adhésif « Débloquez votre espace sécurisé », gage pour les clients, sont un point essentiel du programme Rotana Safe Space et met en place un processus de désinfection complet en utilisant des méthodes d’aérosol intense à des traitements chimiques et thermiques stricts pour le lit et le linge de bain.

Rotana a également déployé une multitude de services sans contact, de l’enregistrement en ligne, check-out, menus et réservations de restaurants à des options de repas emballés à emporter, ainsi que des options flexibles de nettoyage de la chambre pour que les clients se sentent le plus à l’aise que possible.

« Le bien-être de nos clients est toujours notre priorité à Rotana, et des temps sans précédent exigent des mesures strictes, nous avons donc adopté les dernières technologies, stimulé la formation de nos employés et renforcé nos procédures de santé et de sécurité déjà rigoureuses pour lancer un nouveau programme qui donne aux clients la tranquillité d’esprit tout au long de leur séjour ». a déclaré Guy Hutchinson, Président et Directeur Général de Rotana.

Rotana continue de surveiller de près la pandémie de COVID-19 à mesure qu’elle évolue, tant à l’échelle mondiale que sur chaque marché où elle opère, et examinera ou adaptera les procédures en conséquence et conformément aux conseils et aux lignes directrices des autorités locales.

Pour plus d’informations sur le programme Rotana Safe Space, visitez rotana.com

Offres exceptionnelles pour les vacances d’été et la fête de l’Aid

Pour cette saison estivale, le Palmeraie Resort Rotana dévoile ses offres inédites allant jusqu’à 30% de réduction par nuit. Idéal pour les familles, le resort propose des offres All Inclusive comprenant le séjour à l’Hôtel du Golf Rotana 5 étoiles, une restauration en continu et la multitude d’activités, de divertissements et jeux pour tous les âges incluant spa & fitness, mini-club enfants, golf, excursions, … avec des réductions très attractives pour passer des vacances d’été en toute tranquillité. De plus, Palmeraie Resort Rotana réserve, à l’occasion de l’Aid El Kébir, de grandes surprises à ses clients dont un show cooking avec plusieurs stations culinaires concoctées par le célèbre Chef Hassan Agouzoule.

Dans le contexte actuel, le Palmeraie Resort Rotana a lancé une offre inédite “ Thank you heroes” dédiée aux médecins et aux personnels soignants afin de leur rendre hommage et de les remercier pour leur contribution durant cette période inédite. Pendant toute la crise sanitaire liée au COVID-19, le Palmeraie Resort Rotana s’est engagé à travers plusieurs actions dont la mise à disposition des chambres pour les personnes rapatriés ainsi que la restauration.