Prix exorbitants des médicaments, à qui profite le crime?

Des médicaments identiques, deux, trois, voire quatre fois plus chers au Maroc qu’en France! Avec son pouvoir d’achat limité, le citoyen marocain est exposé à des tarifs prohibitifs en pharmacie. Pour ceux qui ne disposent pas d’une couverture médicale, à savoir 38% de la population, la note peut s’avérer particulièrement salée. Pour les autres, c’est la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), les assurances privées et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) qui trinquent, engageant des remboursements astronomiques pour des médicaments pourtant beaucoup plus accessibles à l’étranger, jusqu’à 2 à 3 fois moins chers selon la marque. Une étude interne effectuée par la CNOPS que TelQuel a pu se procurer fait état de différentiels de prix très significatifs entre les marchés marocain et français concernant…