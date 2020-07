Le Maroc a-t-il vraiment le taux de létalité “le plus faible au monde” comme l’affirme Khalid Ait Taleb ?

Mardi 14 juillet, lors d’une déclaration à la presse relayée par l’agence officielle MAP, Khalid Ait Taleb a appelé à la vigilance, pointant du doigt un “relâchement, constaté par les autorités, du respect des mesures sanitaires”. Mais c’est une autre phrase, ici, qui retient notre attention. L’affirmation, dans la bouche du ministre de la Santé, semble claire et limpide : “Les résultats obtenus jusqu’à présent par le royaume pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont été salués par la communauté internationale, du fait que le Maroc enregistre le taux de létalité le plus faible au monde.”

D’après Khalid Ait Taleb, le pays enregistrerait ainsi, non pas l’un, mais le plus faible taux de létalité au monde. Et de poursuivre : “Il serait dommage de perdre tous les résultats des sacrifices consentis jusqu’à aujourd’hui”, mettant en exergue “l’hétérogénéité” de la situation épidémiologique dans le…