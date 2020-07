Rugby marocain : une affaire “en mêlée” de bout en bout

C’était dans l’air du temps depuis plusieurs mois déjà, avant même l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 au Maroc. Presque une éternité donc, qui n’aura que repoussé le coup de grâce : le rugby marocain a été placé à l’arrêt forcé de toutes compétitions officielles internationales — masculine et féminine, jeunes et senior, tant pour la pratique à XV qu’à VII. Une décision actée le 30 juin par la World Rugby, faisant suite à une mesure disciplinaire notifiée le 1er mars par Rugby Afrique, l’instance continentale. Plus institutionnelle que sportive, la crise de gestion que traverse le rugby marocain a fini par lasser les instances internationales du sport, fatiguées des intrigues régnant au sein de la fédération. Une gestion qui a franchi un nouveau cap en mars, en se soldant par l’élection d’un nouveau président et d’un bureau décrié, à la suite de plusieurs…