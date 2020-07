Dans la bibliothèque de...Mehdi Alioua

Le sociologue et enseignant-chercheur à l’UIR-Sciences Po Rabat, où il officie également en tant que directeur de la Chaire Migrations Mobilités, Cosmopolitisme, partage avec TelQuel quatre livres qui lui sont essentiels.

1. L’Etranger – Georg Simmel

“Le texte relève plus d’un essai que de littérature. Il figure initialement dans un livre qui s’appelle La Sociologie, et a par la suite été publié séparément. Son auteur est pour moi un des plus grands penseurs de la sociologie. C’est un texte qui me parle parce que, quelque part, je me suis toujours senti étranger partout où je vais. Puis, je me suis rendu compte que c’est une force, puisque c’est une position qui me permet d’avoir un certain recul sur les événements que j’observe. C’est pour moi un des textes fondateurs de la sociologie, et c’est par ailleurs celui qui m’a donné envie d’en faire mon métier, et m’a ouvert les yeux sur la question de l’étranger, et donc de l’immigration et du racisme.”

2. Nedjma – Kateb Yacine