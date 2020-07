BILAN DE L’OPÉRATION DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé sur les réseaux sociaux en faveur des étudiants en communication et en publicité.

Saga Communication leur a permis de bénéficier d’un accompagnement à distance pour les assister en termes d’orientation professionnelle et de cadrage de leur projet de fin d’études. Dans le cadre de cette initiative, un webinaire a aussi été développé sur la thématique “COVID-19, quel avenir pour les marques connectées ?”, au profit des étudiants de l’ENCG.

En plus des étudiants coachés, les collaborateurs bénévoles ont accompagné une vingtaine d’entrepreneurs dans le cadre du projet 1000 Fikra, une initiative Afriquia qui vise à encourager entrepreneuriat.

Au final, cette initiative a connu un réel succès avec près de 100 heures de coaching délivrées sur des problématiques essentiellement orientées stratégie de marque et communication digitale.

Saga Communication a ainsi marqué son engagement citoyen en apportant sa contribution à la lutte contre les effets de la pandémie. Une démarche qui s’inscrit dans une vision à plus long terme, visant à encourager et promouvoir les jeunes talents marocains dans le domaine de la communication et de la publicité et, ainsi, œuvrer au développement d’un métier stratégique pour notre économie.

Fondé en 1993 par Chakir Fassi-Fihri, Saga Communication est aujourd’hui l’un des leaders de la communication au Maroc. Groupe de communication intégrée, il dispose d’une large gamme d’expertises — communication online, offline, activation, RP… – qu’elle met au service de grandes marques marocaines qui lui font confiance depuis de longues années.