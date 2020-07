Botola : reprise de la compétition fin juillet

Nous avons mis en place un protocole sanitaire avec la Fédération royale marocaine de football et les ministères de l’Intérieur et de la Santé. Les entraînements débuteront cette semaine pour une reprise de la compétition fin juillet, afin que les clubs soient prêts pour les échéances du mois de septembre (les compétitions CAF, ndlr)”, a déclaré Othman El Ferdaous face à la Commission des secteurs sociaux à la première chambre.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports raye d’un trait les rumeurs autour d’une suspension des activités sportives, et affirme que son ministère soutiendra toutes les fédérations pour la reprise de leurs activités et compétitions respectives. Il a également précisé qu’un programme d’accompagnement serait mis en place.

Concernant la capacité physique des joueurs du championnat à retrouver la compétition après plus de trois mois d’arrêt, le ministre estime que la question est du ressort des staffs techniques des différents clubs. “On a mis à disposition des fédérations un guide pour gérer la reprise en toute sécurité”, a-t-il cependant précisé.

Othman El Ferdaous a également tenu à rassurer les parties inquiètes pour les subventions. “Je tiens à préciser que malgré la crise que traverse le pays à l’image du reste du monde, les subventions des fédérations sont maintenues au même niveau (…) c’est une crise qu’on doit surpasser à tout prix pour repartir sur de meilleures bases la saison prochaine”, a-t-il déclaré.

Les modalités de reprise

Lors d’un live diffusé ce mardi 23 juin, le président de la FRMF a annoncé la reprise de la Botola le 25 juillet. Tous les matchs se joueront de nuit (18h, 20h, 22h), à huis clos, et tous les jours sauf les lundis. Toujours selon la même source, chaque club disputera deux matchs par semaine (vendredi: deux matchs, samedi: trois matchs, dimanche: trois matchs).

La fédération annonce le démarrage des entraînements des clubs de la division Amateur, toutes catégories confondues, des Ligues régionales, clubs du championnat national minime, des clubs du football féminin, de futsal à partir du 15 juillet 2020 en respectant les mêmes mesures sanitaires et sportives prises en championnat national Pro. Les matchs de ces catégories reprendront le 15 août 2020.

Dans un communiqué, la FRMF précise aux clubs les formalités de reprise des entraînements. Dans un premiers temps, les entraînements se tiendront de façon individuelle (cinq joueurs sur un demi-terrain pendant dix jours) avant la reprise des entraînements de manière collective lors des vingts jours qui précéderont la reprise.

La fédération somme les clubs à respecter les mesures de prévention tout au long de cette période, en sélectionnant des échantillons aléatoires pendant trois jours pour les tests COVID-19 selon le protocole sanitaire en vigueur. Pour veiller au respect des mesures, un cadre administratif de la FRMF sera affecté à chaque club.

La fin de la Botota 2020 fixée au 13 septembre marquera le début du mercato estival, prévu du 15 septembre au 15 octobre. La nouvelle saison 2020-2021 sera quant à elle, entamée le 16 octobre.