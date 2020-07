Pourquoi le revenu universel est devenu une nécessité

D riss Benhima, ancien ministre, ex-Wali de la région du grand Casablanca, ex-DG de la RAM et de l’ONEE, entre autres hautes fonctions.

Soutenir l’informel de survie Le secteur informel se compose de deux pôles. Un pôle de survie et un pôle de fraude. Le secteur informel de survie est handicapé par différents facteurs : les handicaps sociaux mal pris en charge par la société, la sous-qualification qui rend les travailleurs de l’informel incapables de s’intégrer dans l’économie moderne, la faible demande générale en travailleurs due à des concurrents internationaux bénéficiant d’un environnement des affaires plus favorable, et la robotisation croissante de la production industrielle. L’informel de survie comprend des travailleurs qui n’ont pas les compétences pour…