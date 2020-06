Un nouvel actionnaire pour Eco-médias

Le quotidien L’Économiste annonce, ce mercredi 17 juin, que la holding financière Trispolis vient d’entrer dans le capital d’Eco-medias, le groupe qui édite L’Économiste, Assabah, L’Économiste du Faso, Atlantic Radio, deux sites et une série de newsletters. “Le groupe contrôle aussi une imprimerie, Ecoprint, et une école de communication et de journalisme, l’ESJC, opérée par Ecostudies”, rappelle le quotidien.

Selon les registres de commerce, la holding Trispolis a été fondée le 4 mai 2020. Dans son tour de table, elle compte Sunergia Holding, qui est représentée par son fondateur Nader Mawlawi. Le fondateur de la holding est également présent à titre personnel dans le tour de table qui inclut Riad Mawlawi, chargé du développement digital au sein de Sunergia Holding. L’entreprise, fondée en 1989, s’est spécialisée dans les enquêtes d’opinion et le marketing.

Contactée par TelQuel, une source proche du dossier nous confie que Trispolis Holding sera désormais la maison-mère de Sunergia Holding. Celle-ci faisait déjà partie du tour de table du groupe Eco-Medias et détient 11,5 % du capital de l’entreprise selon une enquête menée conjointement par Le Desk et Reporters sans frontières.