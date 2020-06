[#Restart, épisode 6] Infrastructures : Les chantiers de demain 

Faire de la relance de l’économie marocaine un sujet de réflexion, d’analyse, de discussion, de débat et de propositions dans notre pays, sans attendre la fin de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, tel est l’objectif du cahier #restart. À travers la contribution de consultants, d’experts, d’opérateurs économiques et sociaux, et en s’appuyant sur les journalistes de TelQuel et de ses supports, le projet #restart cherche à animer et alimenter la réflexion et l’action pour la relance de l’économie marocaine. Chaque semaine et pendant huit semaines, #restart orientera la réflexion et le débat national vers l’après-crise. Nous poursuivons ce cycle avec un dossier sur l’infrastructure et les chantiers de demain. Nous continuerons semaine après semaine à explorer…