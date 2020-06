États-Unis : la police au banc des accusés après la mort de George Floyd

Dressant le constat d’une “police structurellement raciste”, une majorité des membres du conseil municipal de la plus grande ville du Minnesota, dans le nord des États-Unis, a émis dimanche le vœu de la démanteler et de reconstruire en concertation avec la population “un nouveau modèle de sécurité publique”.

La mort de George Floyd a déclenché une vague de protestation que les États-Unis n’avaient plus connue depuis les années 1960 et le mouvement pour les droits civiques. Partout dans le pays, des dizaines de milliers de personnes, noires et blanches, rassemblées dans un même mouvement de colère contre le racisme et les violences policières, sont encore descendues dans la rue ce week-end de façon pacifique, à l’exception d’un incident à Seattle, où un homme armé s’est approché d’un cortège en voiture et a ouvert le feu, faisant un blessé.

Racisme systémique

Sur leurs pancartes, aux côtés du cri de ralliement “Black Lives Matter” (Les vies noires comptent), de plus en plus demandaient à “cesser de financer la police”. Un appel entendu par des élus démocrates du Congrès américain, qui veulent s’attaquer à ce qu’ils estiment être le fruit d’un racisme gangrénant l’histoire des États-Unis depuis l’esclavage, en présentant lundi une loi destinée à réformer la police sur l’ensemble du territoire.