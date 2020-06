Youssef Chraibi, PDG d'Outsourcia: "Le télétravail nous a permis de maintenir 100% de nos emplois"

D epuis mi-mars vous aviez opté pour le télétravail. Aujourd’hui vous décidez de garder ce mode de travail même après le déconfinement. Qu’est-ce qui motive cette décision ?

Le confinement a incontestablement joué un rôle d’accélérateur pour l’adoption du télétravail comme cela arrive souvent durant des crises majeures. Celles-ci révèlent souvent des tendances émergentes et les transforment en nouvelles normes d’usages. S’agissant de la décision d’Outsourcia, elle a pour genèse tout d’abord la priorité d’assurer une sécurité sanitaire pour nos collaborateurs. En quelques jours, nous avons dû travailler sans relâche pour installer plusieurs centaines de postes de travail dans les domiciles de nos collaborateurs afin de garantir le maintien de leur activité et d’assurer une continuité de service à nos clients, qui avaient encore plus besoin de nous à un…