Le showroom entièrement digitalisé de Jaguar Land Rover s’adapte aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur

Lancée pour s’adapter à une nouvelle génération de clientèle marocaine ultra-connectée, la plateforme en ligne de Jaguar Land Rover s’inscrit dans l’approche de digitalisation et de dématérialisation progressives des services de nos marques, tout en conservant une expérience client premium et personnalisée.

Le showroom virtuel de Jaguar Land Rover offre une expérience client complète, puisqu’il est doté d’outils interactifs de dernière génération, tels que les fonctions de recherche avancée, de comparaison des véhicules en stock et de sauvegarde.

De plus, cette plateforme propose également une architecture optimisée pour téléphones mobiles et tablettes, afin d’offrir une navigation fluide et agréable à l’ensemble de sa clientèle.

Ainsi, en quelques clics, les clients de Jaguar Land Rover peuvent découvrir nos offres exclusives, comparer entre les différentes finitions disponibles en stock, et réserver le véhicule Jaguar ou Land Rover de leur choix en toute sécurité, depuis leur canapé !

Cette expérience d’achat personnalisable guide intuitivement les clients dans le choix du véhicule qui correspond le plus à leur besoin, en leur donnant accès aux informations relatives à nos modèles ainsi qu’au stock disponible mis à jour automatiquement et en temps réel sur la plateforme.

Dès que le client sélectionne le véhicule de son choix, trois options s’offrent à lui : demander un essai, réserver le véhicule en question, ou demander un devis en ligne en profitant des différentes options de financement proposées.

Après réception de sa requête, le client est contacté dans les meilleurs délais par un Conseiller Commercial du Groupe Smeia.

Enfin, cette plateforme entièrement digitalisée permet aux clients d’adhérer aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur en réservant leur véhicule en ligne, depuis leur domicile.