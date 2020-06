Reprise de l’opération de la lecture des compteurs le 1er juin 2020

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En vue de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs, des séances de formation et sensibilisation ont été dispensées aux employés en charge de la relève des compteurs. Ainsi, toutes les mesures sanitaires nécessaires seront scrupuleusement appliquées lors des tournées effectuées par nos releveurs.

Pour rappel, Redal avait offert à ses clients la possibilité de communiquer les index de leurs compteurs d’eau et d’électricité via le site web www.redal.ma et ou le centre service Client “Allo Redal” au 0537202080.

Les clients n’ayant pas eu la possibilité de communiquer leurs index, la facturation des consommations a été établie par estimation sur la base de leurs consommations moyennes habituelles.

Les volumes ainsi estimés seront déduits automatiquement dès la reprise de l’activité de la lecture des compteurs avec le respect des tranches de consommation et tenant compte du nombre de périodes d’estimation.