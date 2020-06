Quatre livres dans la bibliothèque de... Nadia Essalmi

Éditrice spécialisée jeunesse et auteure, Nadia Essalmi pioche dans sa bibliothèque quatre romans d’adultes, dont l’histoire et le style d’écriture ont su capter son intérêt et influencer son univers littéraire.

1. Le vieux qui lisait des romans d’amour de Luis Sepulvéda

Luis Sepulvéda est un écrivain chilien. Un petit livre qu’on peut situer entre le roman et le conte philosophique. Ce livre a permis à son auteur d’avoir une renommée internationale. Il aimait se fondre dans la forêt amazonienne comme les Indiens Shuars. En tentant de réaliser cet idéal harmonieux, il se heurte sans cesse à des difficultés liées aux hommes et au progrès. Il va plonger dans la lecture de romans d’amour, qui lui offrent un univers enchanteur et lui font oublier le monde de la barbarie. Le style est exquis. Une écriture ciselée et brodée qui nous laisse un arrière-goût des plus savoureux.

2. L’Immeuble Yacoubian de Alaa El Aswany

Un chef-d’œuvre de la littérature arabe traduit dans plusieurs…