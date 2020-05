Mohamed Amine ZARIAT, le seul Marocain parmi les 80 leaders globaux du programme américain IVLP

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Tout au long de l’année 2020, 80 lauréats et leaders globaux vont partager avec la communauté mondiale leurs expériences via l’initiative #FacesOfExchange.

Nomination internationale

Mohamed Amine ZARIAT, le seul Marocain nommé dans le cadre de ce programme va également mettre en place 80 actions inspirantes auprès des jeunes, des filles, des femmes et des communautés les plus fragiles.

De nombreuses personnalités de renommée mondiale sont aussi sélectionnées au même titre que Mohamed Amine, dont Margaret Thatcher et Tony Blair du Royaume-Uni, Jacinda Ardern, actuelle première ministre de la Nouvelle-Zélande, Felipe Calderon du Mexique, Indira Gandhi de l’Inde et Anwar Sadat de l’Égypte.

Au total, ce sont 80 personnalités qui ont acquis les compétences nécessaires afin de contribuer à un monde plus sûr, sécurisé et prospère.

Lancement de “IVLP Morocco Association” et un livre blanc “80 ways to Dunk in the Game Called Life”

Mohamed Amine ZARIAT, entrepreneur social dans le domaine de l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport va contribuer dans le cadre de la campagne #FacesOfExchange à travers 80 initiatives telles que :

• Offrir des sessions de mentorat et de coaching à des jeunes entrepreneurs,

• Renforcer les capacités des instituteurs via la Process Communication Model,

• Inspirer des enfants à travers la lecture d’histoires/success stories,

• Animer des matinées sportives dans des maisons d’enfance,

• Initier des acteurs de la société civile à la levée de fonds sociale, etc.

Mohamed Amine ZARIAT compte également lancer 2 grandes initiatives : la numéro 79 sera le lancement d’un livre blanc intitulé “80 ways to Dunk in the Game Called Life” et la 80e, sera le lancement de “IVLP Morocco Association”.

Un long chemin parcouru

Mohamed Amine ZARIAT, entrepreneur social, coach professionnel, Ashoka Fellow et Président fondateur de l’ONG TIBU Maroc est parmi les lauréats du programme IVLP. Il a été sélectionné en 2013 par l’Ambassade des États-Unis au Maroc afin de participer au programme IVLP sous la thématique “Youth & Civic Engagement” qui a regroupé 15 jeunes leaders venant de plusieurs pays arabes et de l’Afrique du nord.

Au programme : rencontres, workshops et études de cas avec des organisations américaines dans plusieurs villes : Washington D.C, New York, Atlanta, Charleston, Kalamazoo, Portland et Chicago.

Une fois revenu au Maroc, Mohamed Amine a rêvé grand avec ses équipes en interne et les acteurs externes tout en reposant sur les meilleures pratiques des organisations américaines.

IVLP Gold Star Tour

Suivi par le Département d’État américain, Mohamed Amine a été choisi pour participer à nouveau au programme IVLP, mais cette fois-ci, il prend part au programme tout seul.

“Cette nomination internationale est le fruit d’une sélection mondiale à laquelle j’ai pris part au programme IVLP Gold Star Tour qui est différent que le premier. J’avais l’opportunité de rencontrer les acteurs et organisations avec lesquels je souhaitais créer un lien de partenariat et de collaboration. J’ai eu aussi la chance de visiter des organisations avec qui j’ai tissé des liens solides depuis 2013. Le programme IVLP a participé à l’accélération de l’organisation TIBU Maroc et au développement de mon mindset”, déclare Mohamed Amine ZARIAT.