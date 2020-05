À deux semaines du déconfinement, les entreprises privées anticipent la reprise

Grands groupes ou PME, les entreprises du pays souffrent pour l’immense majorité de la crise engendrée par le coronavirus. À l’approche de la date du déconfinement et de la fin de l’état d’urgence sanitaire le 20 mai, elles se préparent au redémarrage et au tant espéré “retour à la normale”. Entre nécessité de refaire partir la machine économique et protection des employés, comment les privés préparent-ils la sortie de confinement ?

Le télétravail joue les prolongations

En télétravail depuis le début du confinement, la société CashPlus est fin prête à en sortir. “Nous sommes passés en télétravail avec toute l’équipe en l’espace de 24 heures, donc repasser au bureau nécessitera exactement le même temps, il n’y aura pas besoin d’un plan complexe en plusieurs étapes”, nous assure son directeur général, Hazim Sebbata. “Nous nous sommes cependant préparés à un télétravail de longue durée tant que le risque n’est pas derrière nous, dans le but…