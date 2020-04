Microsoft Teams souffle sa 3e bougie : un outil qui vous aide à communiquer avec vos coéquipiers et à être productif en permanence

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Microsoft annonce ainsi quelques nouveautés qui concernent Teams, et la panoplie de nouvelles fonctionnalités qui viennent étoffer davantage ses services, surtout dans ce contexte très particulier que nous traversons aujourd’hui en raison de l’épidémie du Covid-19, qui a obligé les entreprises, les employés et les étudiants du monde entier à opter pour le travail à distance afin de se protéger et de protéger leurs proches.

S’adapter au travail et à l’apprentissage à distance

Dans le monde entier, des millions de personnes ont été touchées par l’épidémie de Covid-19. Celle-ci a profondément affecté notre façon de travailler, mais aussi notre vie sociale, notre vie familiale et notre vie communautaire. Ici, à Puget Sound, nous avons demandé à 50.000 employés de Microsoft de ne plus venir au travail. Ils ont été rejoints par des dizaines de milliers d’employés de Microsoft dans le monde qui travaillent désormais à distance. Cela n’est facile pour personne. C’est même carrément déstabilisant. Mais notre équipe reste toutefois connectée et continue à faire son travail.

Avec l’avènement de l’épidémie du Covid-19, les histoires de clients qui utilisent Teams pour continuer à assurer leur travail ne cessent de se multiplier. Un professeur de l’université de Bologne en Italie a par exemple partagé sur Twitter des informations selon lesquelles son université avait, en seulement 4 jours, mis en ligne sur Teams pas moins de 90 % des cours destinés aux étudiants, ce qui représente certainement une première dans les 900 ans d’existence de cette institution prestigieuse.

Les médecins de l’hôpital universitaire St. Luke en Pennsylvanie utilisent tous les jours Teams pour réaliser des vidéoconférences avec leurs patients, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables au coronavirus.

La ville d’Osaka, au Japon, utilise Teams pour assurer l’orientation et la formation de centaines de nouveaux employés. Dans le contexte actuel, il devient plus que jamais important de faciliter au maximum le travail à distance. À ce titre, nous nous sommes engagés à mettre en place tous les outils qui aideront les entreprises, mais aussi les équipes et les individus à rester productifs et connectés.

Transformer la façon dont les gens travaillent

Au cours des trois dernières années, des milliers d’entreprises, petites et grandes, ont découvert comment Teams pouvait représenter une véritable plaque tournante pour le travail de leurs collaborateurs. Aujourd’hui, 93 des 100 plus grandes entreprises du classement Fortune recourent à Teams, tandis que 32 millions de personnes dans le monde utilisent Teams au quotidien*. Les 100.000 employés de 14 clients de Microsoft utilisent tous activement Teams. Parmi ces clients, on retrouve des noms illustres tels que Ernst & Young, SAP et Continental AG, ou Accenture.

Quelles sont les nouveautés avec Teams ?

Chez Microsoft, nous ne ménageons aucun effort dans le but de fournir des solutions qui faciliteront la communication et la collaboration à distance. Les nouvelles fonctionnalités que nous venons de rajouter sur Teams reflètent plus que jamais notre engagement à créer la meilleure expérience de travail en ligne possible pour nos clients et à apporter des solutions technologiques aux professionnels qui sont sur le terrain.

Nous avons tous pris part, un jour ou l’autre, à une réunion en ligne où nous avons été dérangés par un bruit de fond parasite. Aujourd’hui, Teams dispose d’une option de suppression du bruit parasite en temps réel.

Lors des grandes réunions qui font appel à un nombre important de participants, il peut parfois s’avérer extrêmement difficile pour certains participants de prendre la parole. La fonction “main levée” (raise hand) permet à toute personne qui participe à une réunion en ligne d’envoyer un signal visuel qui indique qu’elle a quelque chose à dire.

Les travailleurs industriels peuvent désormais communiquer et collaborer à distance en toute sécurité. Grâce à un partenariat scellé entre Teams et RealWear, le développeur de casques vidéo/audio, les travailleurs industriels auront la possibilité de communiquer, sans avoir à utiliser leurs mains, avec des experts qui se trouvent loin de leur lieu de travail.

La réalisation de consultations virtuelles B2C est devenue de plus en plus courante, notamment pour les interactions médecins/patients, mais aussi pour certaines réunions avec des clients et pour les entretiens d’embauche.

Lancée au début du mois dernier, l’application Bookings app in Teams permet la planification, la gestion et l’organisation de rendez-vous virtuels.

Teams vous permet désormais de poursuivre vos chats au sein d’une fenêtre séparée, et ce afin de vous aider à mieux rationaliser votre flux de travail et de passer plus facilement d’une conversation à une autre.

Même lorsque la connexion internet fait défaut, vous pourrez lire des messages de chat et même écrire des réponses. Cela vous permettra d’avancer sur votre travail, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

L’écosystème des dispositifs Teams s’étoffe. Le Yealink VC210 est désormais disponible : composé d’enceintes spécifiques, d’un microphone et d’une caméra, il permet d’organiser des réunions de manière très simple et très facile à gérer. Le casque Bose Noise Cancelling 700 UC sera, quant à lui, disponible dès la fin du printemps.

Nous sommes également heureux de lancer Microsoft 365 Business Voice aux États-Unis. Il s’agit d’une nouvelle offre qui est exclusivement dédiée aux petites et moyennes entreprises et qui fait de Teams une plateforme de travail en ligne extraordinairement complète. La nouvelle gamme Microsoft 365 Enterprise donne, quant à elle, accès à des options de licence supplémentaires.

Tous ces nouveaux dispositifs seront disponibles au cours de l’année.

En seulement trois ans, Teams n’a guère cessé d’évoluer pour devenir, aujourd’hui, la plateforme de travail en ligne par excellence. Nous continuerons à améliorer et à élargir les expériences afin que les travailleurs du monde entier puissent continuer, autant que possible, à être productifs et connectés.

À l’heure où l’épidémie de Covid-19 continue à contraindre les gens à travailler et à apprendre à distance, nous continuons à veiller à ce que leur expérience de travail en ligne soit aussi aboutie et agréable que possible.