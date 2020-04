Le Groupe KOUTOUBIA contribue à l’effort national de lutte contre le Covid-19

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Ainsi, en ces temps difficiles, KOUTOUBIA s’engage à garantir la disponibilité de ses produits pour l’ensemble de la population marocaine. Il convient également de signaler qu’en sa qualité d’entreprise solidaire, engagée, responsable et citoyenne, KOUTOUBIA a pris part à plusieurs actions qui ont été menées dès le départ de la propagation de la pandémie.

Le groupe a ainsi procédé à la distribution quotidienne de 10.000 repas complets adressés à plusieurs centres hospitaliers au niveau de Casablanca, Mohammedia et Settat, en plus de l’octroi de paniers de produits Koutoubia à plusieurs personnes dans le besoin. La distribution de ces repas et paniers de produits a été réalisée en coordination avec les autorités locales, mais aussi avec des membres de la société civile.

À travers ces contributions citoyennes, Koutoubia exprime sa totale adhésion aux efforts consentis par les pouvoirs publics afin d’aider notre pays à lutter efficacement contre cette crise sanitaire sans précédent.

Parallèlement, le groupe a complètement réadapté son organisation afin d’assurer un maximum de sécurité à ses employés, mais aussi à ses clients. Ainsi, et pour la sécurité de tous, plusieurs mesures ont été mises en place au niveau des différentes unités de production du groupe : parmi ces mesures, la distanciation sociale, le télétravail et des sessions de formation et de sensibilisation autour du Covid-19 à destination du personnel bureau et usines du Groupe. À ceci s’ajoute la désinfection systématique et régulière de l’ensemble des locaux du Groupe, avec installation de distributeurs de gel hydroalcoolique et fourniture de masques et de gants à l’ensemble du personnel.

Des passerelles de décontamination sont également installées au niveau de l’ensemble des entrées d’usine. Les employés sont invités à se laver les mains de manière fréquente et notamment après chaque opération qu’ils effectuent. Les rassemblements ont été interdits. Les mosquées et la salle de sport de l’usine ont été fermées jusqu’à nouvel ordre.