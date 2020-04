Des romans passionnés, Zafzaf traduit... La sélection de la rédaction

Par ces temps de confinement, rien de mieux qu’une bonne lecture pour s’évader et nourrir son esprit. TelQuel vous offre une promenade dans le catalogue de Virgule éditions. Bonne lecture.

1. Zafzaf, romancier du réel

C’est un Maroc loin de l’abondance et du luxe que donne à lire l’un des auteurs les plus marquants de sa génération. Tentative de vie parcourt des bribes de vie de soldats américains, de riches français et de familles marocaines en souffrance, au cœur des années 1970, sous le règne de Hassan II. Une plume qui raconte les marginalisés, les oubliés d’un pays en pleine mutation, et qui capte, avec tendresse, la frénésie qui anime un port, la base américaine de Kénitra, ou encore les habitants d’un bidonville. Siham Bouhlal entame, avec cet ouvrage, un cycle de traduction des œuvres de Mohamed Zafzaf, auteur au passé douloureux et marqué par la pauvreté, brillant professeur de philosophie. Un écrivain qui a su créer, depuis le quartier Maârif casablancais, une littérature innovante, en phase avec les réalités de son…