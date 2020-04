Quatre livres dans la bibliothèque de... Mehdi Qotbi

Le président de la Fondation nationale des musées partage avec les lecteurs de TelQuel quatre livres qui tiennent une place de choix dans son imaginaire. Des œuvres à découvrir ou à redécouvrir en ces temps de confinement.

1. L’amour ultime

Dans Belle du Seigneur, j’ai lu les plus belles déclarations d’amour, j’ai parcouru le plus beau voyage. Je l’ai relu trois fois tellement il est beau et prenant. Je l’ai pourtant découvert par hasard. Un jour, je pense que c’était dans les années 1980, j’étais dans mon atelier à Paris et j’écoutais comme à l’accoutumée “Radioscopie”, illustre émission de France Inter animée par mon ami Jacques Chancel. Ce jour-là, l’invité était Albert Cohen. J’ai été tellement happé par ses merveilleuses paroles que j’ai couru acheter ses livres. Et c’est Belle du Seigneur qui m’a le plus marqué. C’est un écrivain d’une grande sensibilité. Il a une façon de broder et de sculpter les mots qui est assez exceptionnelle. Belle du Seigneur, Albert Cohen

2. Un mirage dans le désert