Nezha El Ouafi : “Dès la fin de cette crise, nous accompagnerons toutes les familles souhaitant rapatrier les dépouilles de leurs défunts”

Après la crise sanitaire liée à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), toutes les familles souhaitant rapatrier les dépouilles de leurs membres décédés à l’étranger seront accompagnées, d’autant qu’il existe des procédures légales régissant cette pratique dans les pays d’accueil”, a déclaré à la MAP, le 16 avril, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger (MRE), Nezha El Ouafi.

Cette déclaration fait suite à son allocution au Parlement la veille, sur fond de mécontentement de Marocains bloqués à l’étranger, dont une grande partie demande à être rapatriée.

Rapatriement impossible des défunts

Nezha El Ouafi déclare que compte tenu du contexte, le ministère se dit conscient “de l’importance pour les familles d’honorer leurs engagements envers leurs proches décédés en rapatriant leurs dépouilles, mais nous comptons sur leur compréhension pour procéder à l’enterrement dans les pays d’accueil, en leur promettant que dès la fin de cette crise nous accompagnerons toutes les familles souhaitant rapatrier les dépouilles de leurs défunts”, a indiqué la ministre dans une déclaration à la MAP.

“Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, il a été impossible de rapatrier les défunts”, précisant que le ministère a pris la décision de prendre en charge l’enterrement des personnes en difficulté (ou ne disposant pas d’assurance enterrement) dans les cimetières et carrés musulmans des pays d’accueil. “Les représentations diplomatiques du royaume et ses centres consulaires veillent à l’application de cette mesure, en coordination avec les familles des défunts et suivant des normes bien précises”, a affirmé Nezha El Ouafi.

Renforcement du suivi consulaire

“Une cellule de veille et de suivi a été mise en place au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, pour accompagner les MRE”, a-t-elle poursuivi. Cette cellule de veille, d’observation et d’orientation a été mise en place dès le déclenchement de la crise, parallèlement à la cellule visant à assurer la continuité des services consulaires. “Ces cellules œuvrent en coordination totale et continue avec les représentations diplomatiques et les centres consulaires du royaume qui, de leur côté, se sont également dotés de cellules spéciales à cet effet”, a expliqué Nezha El Ouafi.

À la suite du traitement des doléances des MRE, il a par ailleurs été décidé, en coordination avec l’Administration des douanes et impôts indirects, de prolonger les délais permettant de régulariser la situation douanière des véhicules des MRE, d’autant que beaucoup d’entre eux se trouvent actuellement au Maroc et n’ont pu rejoindre leur pays d’accueil.

“Une plateforme dédiée à l’assistance et au suivi médical et psychologique à distance en faveur des MRE sera mise en place avec un réseau de médecins et de Marocains du monde”, a-t-elle fait savoir, relevant que le ministère a pris contact avec une association d’avocats marocains exerçant à l’étranger pour assister les MRE, leur offrir du conseil juridique gratuit et les assister pour surmonter cette crise et ses répercussions socioéconomiques dans les pays d’accueil.

(avec MAP)