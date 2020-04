Fake-news : un an de prison pour Mi Naima

Mi Naima avait été arrêtée le 18 mars à Fès par la BNPJ, poursuivie en état de détention provisoire, pour “atteinte à corps constitué, diffusion de faux propos et allégations portant atteinte à la vie privée des personnes et violation d’une décision administrative rendue légalement”. Elle a été condamnée ce vendredi 17 avril à un an de prison ferme. Les mêmes charges ont été retenues contre un de ses proches qui l’avait aidée à se filmer.

Pour rappel, Mi Naima niait, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’existence du coronavirus et incitait son audience à ne pas respecter les règles de prévention préconisées par les autorités. Plusieurs citoyens ont déposé des plaintes par voie électronique auprès du parquet et de la police judiciaire.