Quatre livres dans la bibliothèque de Loubna Serraj, auteure de “Pourvu qu’il soit de bonne humeur” (éditions la croisée des chemins).

1. Eternel Tolstoï

C’est typiquement le type d’ouvrages que vous pouvez lire et relire, à différentes périodes de votre vie, en redécouvrant à chaque fois un aspect particulier, pour peu que vous ne soyez pas rebutés par ses 1600 pages. Cette fresque historique, dont les faits s’étalent de 1805 à 1820, nous plonge dans la Russie tsariste sur fond de guerres napoléoniennes sans céder à la vision simpliste souvent prisée par les adeptes de la réécriture de l’Histoire. L’auteur, tout en exposant sa propre description de ces quinze années à travers la succession de scènes de guerre et d’autres de paix, livre un roman social (par les jeux et enjeux qui se créent entre les nombreux protagonistes), psychologique (dans le cheminement entre individualité et communauté, entre bravoure et doute, entre amour et haine) et philosophique (à travers une analyse de la quête de sens propre à chacun). Tolstoï amène également une…