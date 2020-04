Aides : comment les TPME s’en sortent-elles avec les banques ?

Le 20 mars, TelQuel sondait six patrons de TPME sur les mesures économiques à prendre alors que se déclarait à peine la crise entraînée par la pandémie de coronavirus. Contrats et projets en suspens, annulations de bons de commande… de nombreux patrons s’inquiétaient pour l’avenir de leur entreprise. Depuis, les banques ont décidé de faciliter les modalités de remboursements aux entreprises et aux particuliers via différentes mesures, notamment le report des échéances de crédits bancaires et de leasing jusqu’à fin juin, la suspension du paiement des charges sociales ou encore pouvoir bénéficier de crédits bancaires garantis par la CCG. La fin du mois de mars et le début avril font office de premiers stress tests pour les entreprises confrontées à une situation inédite. Salaires, cotisations, remboursement de crédit, comment font les TPME pour survivre ?