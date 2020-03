CDG fait don d’un milliard de dirhams

Un nouveau donateur pour le fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué diffusé ce 18 mars, le Groupe CDG annonce qu’il apporte une contribution d’un milliard de dirhams pour “appuyer la Nation dans ses efforts de lutte contre la propagation du Covid-19 et ses conséquences sur l’économie nationale”.

Toujours selon la même source, le Groupe CDG mobilisera également “l’ensemble de ses moyens humains, matériels et financiers en faveur de l’effort national, pouvant servir à la lutte contre la propagation du Covid-19 et ses conséquences sur l’économie nationale, tout en assurant la continuité de ses activités et de ses missions de tiers de confiance au service de l’intérêt général et du citoyen”.

Le fonds spécial dépasse désormais largement les 10 milliards de dirhams attendus.