L’Orchestre philharmonique du Maroc va diffuser trois concerts par semaine en live streaming

L’Orchestre philharmonique du Maroc, l’École internationale de musique et de danse et le programme socioculturel Mazaya, diffuseront chaque semaine et à partir d’aujourd’hui un concert de 30 minutes les mardi, mercredi et jeudi, à 19 heures.

Bach, Beethoven et Haydn

Les amateurs de musique classique pourront savourer, à distance et moyennant une connexion Internet, les mélodies jouées par les professeurs et musiciens de ces institutions culturelles.

Les concerts seront retransmis sur leurs réseaux Instagram, Facebook et sur la chaîne YouTube de l’Orchestre philharmonique du Maroc. Le premier concert est prévu ce mardi 17 mars, à partir de 19 heures.

Yassine Benhissoun et Abdelillah El Byed manieront le violon, Hamza Mouradi et Abir Abassi seront à l’alto, Abdessamad El Assali au violoncelle, Walid Drissi à la contrebasse. Ils interpréteront des œuvres de Bach, Beethoven et de Haydn.