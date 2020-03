Le risque de transmission du coronavirus est accru dans les transports publics. Après avoir appelé les grands taxis à ne pas dépasser le nombre de trois passagers, et les chauffeurs de bus et de tramway à respecter le nombre de places assises dans leurs véhicules, le ministère de l’Équipement, du transport et de la logistique lance un nouvel appel.

D’après des sources de TelQuel Arabi, le ministère a sommé les chauffeurs de transports mixtes ou de transports de voyageurs de réduire le nombre de voyageurs de 50 % selon la capacité d’accueil de chaque véhicule, et ce, tout au long du trajet, en respectant les consignes de préventions communiquées par les services sanitaires marocains.