Comment TelQuel s’adapte à la pandémie de coronavirus

Chère lectrice, cher lecteur,

La pandémie de coronavirus impose à toutes et à tous une situation nouvelle et fait appel à notre sens du devoir et de la responsabilité.

Pour faire face à cette situation inédite, et continuer à accomplir du mieux possible sa mission qui est de vous informer, TelQuel adapte son fonctionnement à travers les mesures suivantes :

1. TelQuel instaure le télétravail pour minimiser les risques pour ses collaborateurs, leurs proches et l’ensemble de la population. En application des recommandations des experts de la santé sur la distanciation sociale, tous les collaborateurs dont la présence n’est pas nécessaire dans les locaux resteront travailler chez eux.

Nous tenons à rassurer nos lecteurs sur l’impact de cette décision sur notre production journalistique. Le magazine TelQuel, telquel.ma et TelQuel Arabi continueront d’accomplir leur travail comme auparavant.

2. Nous avons pris la décision de mettre gratuitement à votre disposition l’ensemble de notre contenu sur le coronavirus, y compris nos deux derniers dossiers de couverture. Nous considérons en effet que le rôle des médias est plus que jamais nécessaire dans cette période de crise. Notre mission est de vous informer de manière utile, de combattre les fausses informations et de soutenir, à notre échelle, nos entreprises et notre économie. Vous avez été nombreux à saluer cette décision et à consulter massivement ces contenus. Nous vous en remercions.

Si vous souhaitez soutenir nos efforts et nous permettre de continuer à assurer notre mission d’information, vous pouvez vous abonner à l’une de nos formules, print, digitale ou intégrale.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien.