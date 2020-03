Cette décision intervient suite à une réunion ce samedi 14 mars de la Commission interministérielle des prix, sous la présidence du département des Affaires générales et de la Gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, pour faire le point sur l’état des disponibilités des masques sanitaires et des gels hydroalcooliques et de leurs prix de vente, indique un communiqué du ministère.

“Afin de lutter contre la spéculation sur les prix desdits produits, le gouvernement a décidé de réglementer leurs prix et maîtriser leurs circuits de distribution afin de les mettre à la disposition des citoyens qui en ont besoin”, poursuit le communiqué, ajoutant qu’à cet effet, les prix maximums seront publiés dans le Bulletin officiel du mardi 17 mars 2020.

En ce qui concerne la disponibilité des deux produits dans les différents points de vente dédiés et la garantie de leur conformité aux normes sanitaires, le gouvernement, à travers les services concernés, et en collaboration avec les professionnels, veille à garantir l’approvisionnement des quantités nécessaires en masques sanitaires et gels hydroalcooliques, et ce à travers la dynamisation de la production locale et l’accélération des procédures administratives d’importation, fait savoir la même source.

Et de rappeler que l’usage des masques sanitaires n’est justifié qu’en cas de contamination par la maladie. Le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon reste suffisant pour la prévention contre cette pandémie.

(MAP)