Mustapha Berrada, un cœur grand comme ça

Son passé d’oiseau de nuit aura fini par le rattraper. La dernière virée de cet être affable est actée à 3 heures 20. Jusqu’au bout de ses célèbres facéties, il raconte des galéjades à ses plus intimes proches, sa femme (Aïcha) et ses trois rejetons (Badria, Driss et Jaâfar). Et puis, le cœur lâche, l’âme s’envole. Dans la sérénité, le rictus en coin. Pas de souffrance, sinon celle qu’il nous colle au QI. Mustapha Berrada s’éteint, le cœur aimant. Touché par l’intelligence de l’autre comme par sa simplicité d’esprit, il ne connaît qu’embrassades et accolades. Il meurt et nous voilà meurtris. Salim Hallali, son ami et détenteur du célébrissime cabaret casablancais Le Coq d’Or, dit dans l’une de ses chansons : “Lmoutkayna wla3dab 3lach” (“Si la mort existe, pourquoi souffrir”). Mustapha décide de s’emparer de la première…