La CAF reporte les éliminatoires de la CAN 2021

La question se posait depuis quelques jours. La Confédération africaine de football (CAF) a vite mis fin au débat. Alors qu’elle a dans un premier temps annoncé le maintien de toutes ses compétitions, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 seront finalement reportés à une date ultérieure. Une mesure préventive liée à la pandémie de coronavirus qui touche de plus en plus l’Afrique.

La CAF a annoncé la nouvelle via un communiqué daté du vendredi 13 mars. Les équipes nationales ne se réuniront donc pas, par mesures préventives, surtout que les joueurs évoluant en Europe se retrouvent à l’heure actuelle confinés dans leurs pays respectifs.

Pour les Lions de l’Atlas, la liste exhaustive des joueurs convoqués par le sélectionneur Vahid Halilhodzic pour la double confrontation face à la République centrafricaine (le 27 et 31 mars) comporte les noms de plusieurs joueurs évoluant en France, en Italie ou encore en Espagne. Des nations grandement touchées par la pandémie, et dont les liaisons maritimes et aériennes avec le Maroc ont été récemment suspendues afin de limiter les risques de propagation du virus.