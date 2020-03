Ismail Lahsini: pour un entrepreneuriat à impact

A l’heure où une l’initiative royale, Intelaka, le programme intégré d’appui au financement de l’entrepreneuriat, donne une impulsion certaine à la création d’entreprise dans le cadre d’un dispositif de financement ambitieux, qui vient en rupture avec les mécanismes adoptés dans le passé (coût du crédit, procédure accélérée, absence de garantie personnelle et accompagnement), une question se pose. Comment faire en sorte que ce formidable appel d’air soit le plus optimisé possible et contribue efficacement à la refonte de notre modèle de développement ? Cette question semble appeler une réponse simple : les entrepreneurs créent de nouvelles entreprises, et les nouvelles entreprises créent à leur tour de nouveaux emplois et peuvent même augmenter la productivité grâce aux innovations en business model et en technologie. Suivant ce raisonnement, l’entrepreneuriat se retrouve de plus en plus au cœur de différentes politiques et programmes de développement économiques dans notre pays. Les pouvoirs publics et les acteurs socio-économiques y voient principalement un moyen pour lutter…