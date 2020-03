Hamza mon bb : arrestation d’Ibtissam Batma et liberté provisoire pour Dounia

Faisant suite à une enquête détaillée du parquet, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech a ordonné, ce vendredi 13 mars, l’arrestation d’Ibtissam Batma et son transfert à la prison de Loudaya. Celle-ci sera poursuivie en état de détention préventive. Sa sœur, Dounia Batma, sera quant à elle poursuivie en état de liberté provisoire.

D’après TelQuel Arabi, les sœurs Batma sont poursuivies dans le cadre de leur implication dans la gestion des comptes Hamza mon bb. Les charges retenues contre elles sont “participation à l’accès frauduleux au système informatique de données”, “participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, sa perturbation et son dysfonctionnement”, “diffusion de faits mensongers dans le seul but de nuire à la vie privée des individus et diffamation”, “diffusion des propos et des photos des personnes à travers des systèmes d’information sans leur autorisation” ainsi que “chantage moyennant des sommes d’argent”.

Pour rappel, présents sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Facebook, les comptes Hamza mon bb enflamment la Toile depuis 2018 en publiant régulièrement des actualités et scoops de certaines célébrités et hommes d’affaires du pays. Ce sont essentiellement des informations personnelles, photos, documents et vidéos à caractère personnel, parfois compromettants.