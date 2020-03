Le ministre délégué en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Driss Ouaouicha a adressé, mardi 10 mars, une missive aux présidents des universités.

Dans ce document dont TelQuel détient copie, il appelle les responsables des établissements d’études supérieures à inciter les professeurs à enregistrer leurs cours. Le but ? Mettre ces capsules vidéo à la disposition des étudiants pour qu’ils puissent poursuivre l’apprentissage à distance.

L’Éducation nationale souhaite ainsi éviter que les universités ne deviennent “un épicentre de contagion” et “protéger la santé et la sécurité des professeurs, des étudiants, du personnel technique et de l’administration”. Pour le ministre délégué, “l’approche solidaire et mutuelle s’impose plus que jamais auparavant”.

Vendredi 13 mars aura d’ailleurs lieu un congrès auquel assisteront l’ensemble des présidents d’université afin “d’adopter une stratégie unifiée en vue de faire face à tous les dangers”.