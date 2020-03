Rotana fait son entrée au Maroc en tant que gestionnaire de l’emblématique Palmeraie Resort

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Faisant son entrée dans le secteur de l’hôtellerie au Maroc, Rotana, l’une des principales sociétés de gestion hôtelière de la région avec des hôtels au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de l’Est et en Turquie, a signé un accord de gestion pour exploiter l’emblématique Palmeraie Resort dans le principal centre économique et touristique du pays, Marrakech, sous son nouveau nom, Palmeraie Rotana Resort.

Situé au cœur de la célèbre oasis de palmiers de Marrakech, le Palmeraie Rotana Resort est à deux pas des principaux sites touristiques et des principales attractions de la ville, ce qui en fait le choix idéal pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

Fondé en 1993 sur un vaste site de 230 hectares, le Palmeraie Rotana Resort se compose de l’Hôtel du Golf Rotana, cinq étoiles et 315 chambres, du Golf Club Rotana avec 11 suites exclusives et du Palmeraie Palace, 314 clés, pour lequel une rénovation complète est actuellement prévue.

Le Palmeraie Rotana Resort offre également un centre de conférence, qui peut accueillir jusqu’à 3500 personnes, et une destination gastronomique très prisée offrant 13 restaurants et bars, en plus d’un centre de fitness complet et de Zen the spa at Rotana.

Parmi les nombreux points forts de Palmeraie Rotana Resort, citons un terrain de golf de championnat de 18 trous, réparti entre lacs et palmiers, qui s’étend sur 120 hectares. Conçu par le célèbre architecte de parcours de golf Monsieur Robert Trent Jones, qui a construit ou reconstruit environ 400 parcours dans 45 États des États-Unis et 35 pays du monde entier au cours de sa carrière de sept décennies, la destination offre aux amateurs de golf de superbes greens qui offrent un panorama unique sur les montagnes de l’Atlas.

Guy Hutchinson, président et directeur général de Rotana, a affirmé : “Chez Rotana, nous poursuivons l’expansion du marché et la croissance durable en étendant la présence de notre marque à de nouvelles zones géographiques. Avec cette opportunité exceptionnelle au Maroc, nous avons franchi une nouvelle étape dans notre parcours pour transformer l’industrie hôtelière de la région.”

Sous l’impulsion des efforts du Maroc pour diversifier les marchés d’origine et de ses initiatives de promotion ciblées dans le cadre de l’ambitieux plan national de développement Vision 2020, le secteur du tourisme du pays a connu une augmentation constante des arrivées de visiteurs internationaux et des nuitées. En 2019, le Royaume a enregistré 13 millions d’arrivées de touristes, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à l’année précédente. En tant que première destination touristique du pays, Marrakech a reçu près de 3 millions de touristes et a enregistré plus de 8 millions de nuitées en 2019.

Hutchinson a ajouté : “Forts de notre expérience de près de trois décennies dans l’hospitalité authentique, avec les plus hauts standards de service, nous comptons renforcer, au Palmeraie Rotana Resort, les valeurs d’authenticité, le sens de prestige dans le service client, qu’il s’agisse de familles, de voyageurs d’affaires ou de golfeurs passionnés. Le complexe a une longue histoire et s’est forgé une solide réputation dans la destination, que nous veillerons à développer. Nous apportons des améliorations immédiates à l’Hôtel du Golf Rotana et au Golf Club Rotana, ainsi que d’autres éléments clés dans le développement. Le Palmeraie Palace sera géré sans changement de marque jusqu’à sa rénovation complète qui est actuellement aux premiers stades de planification. Notre priorité absolue sera toutefois d’améliorer la qualité des opérations, de renforcer l’offre produits et de fournir un niveau de performance dans l’ensemble du complexe afin de renforcer la bonne réputation de ce resort exceptionnel.”