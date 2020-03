Rabat Square : Eagle Hills poursuit la commercialisation de “ORA”

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Faisant suite au succès de la commercialisation de la première phase de Rabat Square, cette seconde phase marque une étape majeure dans la vie de ce programme unique dans la capitale. Autour de la Plaza, amenée à devenir le cœur vibrant du projet avec ses futurs boutiques et espaces de restauration haut de gamme, Rabat Square se déclinera en cinq phases de développement et incarnera un nouvel art de vivre au sein du quartier Dar Es Salam. Un domaine verdoyant à la nature préservée parmi les quartiers les plus prisés de la capitale.

Signée par des architectes de renom, “ORA Rabat Square” est le symbole d’une nouvelle génération de résidences dont les lignes contemporaines sont subtilement agencées avec de légères touches d’inspiration marocaine. Ses appartements ont été pensés afin de garantir une qualité de vie idéale au milieu d’une résidence d’exception.

Parce que chaque foyer est unique, “ORA Rabat Square” offre en outre une typologie de biens aux surfaces et aux agencements variés, répondant ainsi à tous les besoins et envies des futurs acquéreurs. À la clé : une multitude d’options résidentielles haut de gamme pour satisfaire les exigences de tout un chacun avec des appartements d’une, deux, trois ou quatre chambres avec salon ainsi que des penthouses d’exception.

À l’instar de toutes les résidences de Rabat Square, “ORA Rabat Square” représente la quintessence d’une offre résidentielle résolument contemporaine. Elle met à la portée de ses résidents les ingrédients d’une vie sereine et harmonieuse avec des avantages inédits au cœur du quartier Dar Es Salam : parking généreux, piscine, espaces pour enfants, espace de fitness, salle d’activités et espaces verts ont été soigneusement aménagés, avec en prime des halls d’entrée construits sur le modèle des conciergeries des plus prestigieux hôtels.

ORA Rabat Square propose également un condensé de tous les équipements les plus modernes : de la domotique aux revêtements, en passant par les éclairages d’ambiance, les appareils sanitaires et les cuisines équipées à style contemporain, sans oublier le confort de l’isolation phonique et thermique entre les appartements et avec l’extérieur.

Le démarrage des travaux de construction est prévu courant mars 2020.