Li Li: “Personne ne peut affirmer que la situation est sous contrôle à 100%”

C omment se présente la situation en Chine?

Je pense que le message est très clair. Nous sommes en présence d’une épidémie grave, des efforts sont fournis pour l’affronter et la vaincre et il y a une coopération internationale à ce sujet. En revanche, il faut reconnaître que notre connaissance de la genèse du virus est insuffisante car il est inédit. Je peux assurer que la crise est grave, la situation difficile et extrêmement complexe.

“Le pic d’infections a déjà été dépassé en Chine, mais personne ne peut affirmer que la situation est sous contrôle à 100%” Li Li, ambassadeur de Chine au Maroc

D’après les informations dont je dispose, le pic d’infections a déjà été dépassé en Chine, mais personne ne peut affirmer que la situation est sous contrôle à 100%. Mon pays a pris toutes les précautions nécessaires pour contrôler la situation. Le système de quarantaine, par exemple, est difficile…