Lancement mondial du nouveau flagship 5G de OPPO

L’innovation est au cœur de l’ADN de OPPO. C’est la raison pour laquelle l’entreprise ne cesse d’explorer de nouvelles possibilités et de repousser en permanence les limites de la technologie dans le but de pouvoir offrir les meilleures expériences possible à ses clients. Il faut dire qu’à travers sa nouvelle série Find X2, OPPO propose le nec plus ultra en matière de smartphones.

Tenant compte des remarques et observations de ses clients, la marque a fortement investi dans la recherche et le développement dans le but de concevoir la toute nouvelle série OPPO Find X2.

Les smartphones de la série OPPO Find X2 sont dotés de l’écran le plus avancé que OPPO ait réussi à développer à ce jour. Cet écran révolutionnaire permet une résolution inédite, mais aussi d’obtenir un taux de rafraîchissement étonnant, des couleurs chatoyantes et une gamme dynamique très élevée. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de l’expérience d’écran la plus claire, la plus précise, la plus fluide et la plus confortable possible.

Le Find X2 Pro est équipé d’un capteur d’image personnalisé, de même qu’il intègre les technologies photographiques les plus avancées qui soient. Ce smartphone fait bénéficier les différents utilisateurs d’une qualité d’image et des performances de mise au point de premier ordre.

Notons enfin que la série Find X2 est équipée d’une puce 5G Snapdragon 865 Qualcomm : celle-ci est capable de prendre en charge les réseaux à double module SA/NSA.