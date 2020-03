La nouvelle PEUGEOT 208 élue “Car of the Year 2020”

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Déjà un best-seller, c’est aussi la première “série 2” de PEUGEOT à recevoir le prestigieux trophée. La nouvelle 208 est la 6e PEUGEOT titrée Voiture de l’année en Europe.

Le Maroc a été le premier pays où la nouvelle Peugeot 208 a été élue voiture de l’année en janvier 2020, lors de la 11e édition des Trophées de l’Automobile organisée par le magazine Autonews.

Voiture de l’année 2020, la nouvelle PEUGEOT 208 bouscule les codes de son segment. Proposée en électrique ou en thermique, elle offre la liberté du choix à ses futurs conducteurs. Son design intègre les derniers codes stylistiques de la marque avec ses projecteurs avant à LEDs à 3 griffes, tandis que ses passages de roues marqués et ses ailes arrière évoquent subtilement un “Sacré numéro”. Le PEUGEOT i-Cockpit® (affichage tête haute, volant compact et écran tactile) innove avec une instrumentation 3D, sécuritaire et esthétique.

Le prix COTY 2020 couronne un best-Seller. Près de 110.000 clients ont commandé la nouvelle PEUGEOT 208 depuis son lancement début octobre 2019 en Europe. 15 % des versions commandées sont électriques. En France, la nouvelle PEUGEOT 208 caracole en tête des immatriculations sur le marché des véhicules particuliers à fin février 2020.

“Je suis très fier de recevoir le prix COTY 2020 pour la nouvelle PEUGEOT 208. Il récompense l’excellence du travail et l’engagement de l’ensemble des équipes de PEUGEOT et du Groupe PSA. C’est la première fois qu’une PEUGEOT Série 2 est couronnée. Nous avons d’ailleurs trois PEUGEOT voitures de l’année dans la rue, avec les 208, 3008 et 308 ! Le prix COTY 2020 légitime la stratégie de la marque, le power of choice. Nos clients pourront désormais choisir entre la PEUGEOT e-208 électrique Voiture de l’année et la PEUGEOT 208 (thermique) Voiture de l’année !”, a déclaré Jean-Philippe Imparato, directeur de PEUGEOT.

Avec 6 titres, PEUGEOT intègre le top 3 des marques les plus titrées au palmarès des voitures de l’année. La PEUGEOT 208, couronnée en 2020, succède au SUV 3008 titré en 2017, à la berline compacte 308 en 2014, à la 307 en 2002, la 405 en 1988 et la 504 en 1969. Ce prestigieux trophée s’ajoute aux 12 prix internationaux déjà reçus par la PEUGEOT 208.

Le trophée Car of The Year est le prix le plus convoité. Son jury se compose de 60 journalistes experts de l’automobile, issus de 23 pays européens. Fondé en 1964, c’est aussi le prix le plus ancien. Il est décerné chaque année au salon de Genève.