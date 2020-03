Le ministère de la Santé annonce un deuxième cas

Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un deuxième cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc d’une citoyenne marocaine en provenance d’Italie, et ce, mercredi soir”, indique le ministère dans un communiqué.

La patiente bénéficie d’un suivi médical dans un hôpital à Casablanca où elle sera prise en charge selon les mesures de santé en vigueur, ajoute le ministère, précisant que les services de la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé ont pris les mesures nécessaires pour l’accompagnement de ce cas, conformément aux normes de sécurité sanitaire nationales et internationales.

“Le ministère de la Santé continuera à communiquer avec l’opinion publique et à l’informer de toutes les nouveautés, comme elle le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale”, conclut le communiqué.