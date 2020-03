Yassir s’étend à Marrakech et Agadir

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

L’application permettra aux habitants de Marrakech et Agadir de commander leur taxi à travers YASSIR 24h/24 et 7j/7. L’entreprise lance son activité en conformité avec les lois en vigueur, notamment le Dahir n° 1-63-260, ainsi que les règlements édictés par les Wilayas des régions Souss-Massa et Marrakech-Safi.

Après Casablanca et Tanger, YASSIR s’implante sur les villes de Marrakech et Agadir. Les habitants et visiteurs de ces villes touristiques pourront commander un taxi facilement grâce à l’application qui est mise à la disposition des utilisateurs 24h/24 et 7j/7. L’installation de l’entreprise a été possible grâce aux contacts établis avec un nombre important de chauffeurs de taxi avec lesquels l’entreprise a pu conclure des partenariats gagnant-gagnant. En effet, tout comme Casablanca et Tanger, YASSIR ne travaillera qu’avec des chauffeurs de taxi, gardant ainsi ses activités en conformité avec les lois en vigueur.

“Le lancement de YASSIR à Marrakech et Agadir suit la stratégie de l’entreprise qui vise à maximiser sa présence au Maroc. YASSIR apporte une nouvelle solution de transport qui facilitera la mobilité aux touristes ainsi qu’aux citoyens locaux. Les villes de Marrakech et Agadir pourront bénéficier actuellement de la disponibilité des chauffeurs de taxi, des prix moins chers, un environnement sécurisé et d’une application fiable”, souligne Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir au Maroc.

Afin d’assurer une qualité de service améliorée aux clients, l’entreprise adopte des critères de recrutement rigoureux et offre aux chauffeurs de taxi affiliés des formations sur l’utilisation de l’application et l’adoption d’une qualité de service qui répond aux besoins des clients.

Prochainement, les villes de Rabat, Mohammedia, Fès et Oujda bénéficieront aussi de cette nouvelle solution de mobilité et de la qualité de service offerte par YASSIR.