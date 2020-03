Sofitel s’associe au lancement au Maroc des Disciples Escoffier

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

En présence de personnalités et chefs de renom, parmi lesquels Nicolas Sale, président des Escoffier International, Michel Escoffier, Alain Dutournier, Denny Imbroisi, Gilles Marchal, Arnaud Viel, Alan Geaam, Christophe Haton et Éric Briffard, une vingtaine de chefs, professionnels de la restauration et producteurs marocains sera intronisée.

Lahcen Hafid, chef des cuisines du Ritz à Paris, a été désigné président des Disciples Escoffier Pays Maroc, et la cheffe Meryem Cherkaoui marraine de l’association.

Sofitel et le Club des Disciples d’Escoffier ont conçu un programme exceptionnel à cette occasion, avec une cérémonie d’intronisation et une soirée de gala au cours de laquelle une tombola de prestige permettra de récolter des fonds en vue de former des jeunes marocains au savoir-faire gastronomique.

Cet événement marque le début d’une aventure entre la marque Sofitel au Maroc et l’association des Disciples Escoffier Pays Maroc pour développer les trois axes ci-dessous :

• Le rayonnement de la marque Sofitel à travers la gastronomie, pilier central de la marque, qui est célébrée chaque jour dans toutes les adresses de la marque à travers une cuisine créative et inspirée qui puise dans l’héritage français et les terroirs locaux.

• La reconnaissance des talents et des tables des adresses Sofitel Maroc à l’international.

• Le développement des talents des hôtels Sofitel Maroc : par le partage d’expériences et du savoir-faire sur les métiers de la restauration, de la sommellerie et de la cuisine.

Durant toute l’année, de nouveaux chapitres seront à venir.

Créée en 1954 en hommage au chef Auguste Escoffier, l’association des Disciples d’Escoffier International compte aujourd’hui plus de 30.000 disciples dans plus de 30 pays.