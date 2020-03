Oasis Festival annonce la première partie de son programme 

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Il a acquis la réputation d’associer une musique d’avant-garde exceptionnelle à la culture, aux traditions et à l’art uniques de sa ville et de son continent.

La programmation d’Oasis a toujours mélangé les têtes d’affiche internationales et les étoiles montantes nord-africaines. 2020 continuera sur cette lancée avec Solomun, Black Coffee, Honey Dijon, Hunee, Ben UFO, Identified Patient, Perel, KiNK, qui seront rejoints par de talentueux artistes marocains comme Fazee, Jilaa, Malika et Myriam. Le festival a été un catalyseur pour la scène locale, en exposant le public international à des artistes, des labels et des groupes africains.

Ces dernières années, Oasis s’est développé au-delà du genre électronique pour inclure des performances live uniques et des rythmes hip-hop mondiaux. Le festival est devenu une porte d’entrée pour explorer la culture dynamique de l’Afrique du Nord et du continent, Oasis ayant élargi sa programmation grâce à des partenariats avec des collectifs du monde de la mode et de l’art, dont Art Comes First, qui reviendra en 2020.

Oasis se déroule dans un cadre magique, à quelques minutes de la célèbre médina de Marrakech, perché sous les majestueuses montagnes du Haut Atlas. Les participants peuvent se perdre au milieu des palmiers dattiers, des villas et des jardins de cactus du domaine intimiste où a lieu le festival tout en profitant des piscines et des séances de yoga sur place, et en faisant l’expérience d’anciennes traditions locales telles que les cérémonies du thé et le narguilé, ainsi que de la célèbre cuisine de la région servie par des vendeurs locaux sélectionnés.

Les têtes d’affiche d’Oasis couvrent le spectre de la musique électronique, et le programme de la première partie comporte une répartition égale entre hommes et femmes.

L’icône de la musique house Solomun revient parmi les favoris d’Oasis après une performance inoubliable en 2017. Depuis, le patron du label Diynamic est allé de succès en succès. Réputé pour ses sets étendus et variés, il est devenu l’un des DJ les plus vénérés au monde.

Solomun sera rejoint par deux autres favoris d’Oasis, la superstar mondiale de la house Black Coffee, qui s’est imposé comme le champion électronique le plus en vue d’Afrique, grâce à ses propres productions et à ses DJ sets, ainsi qu’à des collaborations avec des artistes comme Usher, Drake et Jorja Smith. Pour sa deuxième prestation à Oasis, Honey Dijon est vraiment au sommet de son art, une DJ qui reste très appréciée dans les meilleurs clubs et festivals underground du monde pour ses sets explosifs, mais qui étend également son influence avec une prochaine collection pour Comme des Garçons.

Hunee fera également son retour à Oasis, un vrai DJ, indissociable du Festival Dekmantel d’Amsterdam. Ses obscures sélections house et disco ont fait de lui l’un des plus joyeux représentants de la musique dance dans la cabine.

Comme toujours, de nombreux artistes feront leurs débuts marocains à Oasis, dont Ben UFO, qui apportera sa précision technique renommée et son merveilleux éclectisme, et le pionnier DJ Seinfeld, qui présentera son approche unique de la house music. Ils seront rejoints par Margaret Dygas et Tama Sumo, toutes deux résidentes de longue date de l’emblématique Berghain et du Panorama Bar de Berlin.

Oasis présentera également des performances électroniques en direct, avec KiNK, un artiste, producteur de musique analogique, qui a consacré plus de deux décennies de sa vie à repousser les limites de la musique électronique en direct. Il sera rejoint par Rodriguez Jr, le pianiste pris sous l’aile de Laurent Garnier, dont la house mélodique et sensible fait la force du label Mobilee et séduit le monde entier.

La première partie du projet Talents marocains à l’affiche soutient les artistes qui contribuent à leur scène nationale et qui portent le drapeau de leur pays dans toute l’Europe et au-delà. Jilaa est un membre clé de la communauté de Rabat. Il a fondé le label Raw Origins et lancé l’un des premiers podcasts maison de la ville, avant de s’installer à Paris. Il est depuis retourné à Rabat et supervise actuellement les événements sqnc qui ont amené des DJ comme Rhadoo et tINI au Maroc.

Fazee est un DJ basé en Europe. Ses sets courageux, provocants, qui mélangent les genres lui ont permis de gagner sa place dans des lieux internationaux cultes tels que le Concrete et le Rex Club à Paris. L’acharnement de Malika l’a conduite hors de Casablanca vers une carrière de programmatrice de festival à plein temps et habituée des magasins de disques. Sa large palette lui a permis de faire ses débuts à MUTEK en 2018 et de jouer dans des clubs tels que Robert Johnson et le célèbre Club der Visionäre à Berlin. Myriam, originaire de Casablanca, est à la fois psychologue et DJ. Elle partagera également avec le public d’Oasis sa techno unique, à la fois profonde et mélodique.

Certains des artistes internationaux de musique électronique les plus captivants et les plus prometteurs ont également été annoncés durant la première partie, dont Nabihah Iqbal, résidente de NTS et artiste de Ninja Tune, dont la musique électronique a été fortement influencée par l’Afrique. Elle sera rejointe par la star montante Innellea, qui est devenue la coqueluche des grands labels tels que Innervisions et Afterlife. Identified Patient, qui repousse les limites de la techno et basé aux Pays-Bas, Perel, qui a signé chez DFA à Berlin, Sweely, un résident de Concrete Paris, et Roza Terenzi, l’un des rouages essentiels de la scène de danse underground australienne, seront présents pour parachever l’affiche.

L’Oasis Festival propose une aventure singulière et une façon unique de s’imprégner de la richesse du Maroc. Le jour, les visiteurs peuvent explorer l’histoire et le dynamisme de l’une des villes les plus passionnantes d’Afrique. Le soir, ils peuvent profiter de trois scènes en plein air avec une programmation de classe mondiale et des traditions locales uniques dans le cadre enchanteur et intimiste du festival.