Marrakech se dote d’un nouvel hôtel 5 étoiles au cœur de l’Hivernage !

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Depuis plus d’un an et demi, le groupe KENZI HOTELS et LA LIBYAN FOREIGN INVESTMENT COMPANY (LAFICO) ont entamé en commun une profonde rénovation de l’établissement pour finalement dévoiler le KENZI ROSE GARDEN. Une rénovation complète permettant à l’hôtel de continuer à rester un incontournable classique de la ville ocre. Ce nouveau petit bijou et le lieu idéal pour vous laisser emporter dans un univers unique rempli de poésie, avec comme ligne de conduite : la valeur historique de la chaîne KENZI et les tendances du moment en prime !

Le secteur de l’hôtellerie étant en perpétuelle évolution, le groupe a à cœur de satisfaire les nouveaux besoins de leur clientèle. Ils misent sur le dynamisme et la qualité de leur établissement pour assurer aux clients un accueil et un service optimal. Stratégique par son emplacement en plein cœur de la ville, à proximité des centres d’intérêts et de loisirs ainsi que de l’Aéroport international, KENZI ROSE GARDEN résume la conduite éclairée du groupe KENZI HOTELS pour répondre à toutes les commodités de sa clientèle affaire et loisir.

Né de la magie de sa ville mythique “Marrakech” et de son emplacement au cœur du quartier “L’Hivernage”, KENZI ROSE GARDEN vous accueille dans son majestueux parc, l’une des premières pépinières de Marrakech et vous promet une expérience qu’il vous tardera de renouveler. L’hôtel a été rénové de manière à offrir la meilleure expérience possible à ses résidents et visiteurs, que ce soit dans le cadre de séjours de villégiature ou encore de rencontres business. Chaque espace est une œuvre singulière dont les tout petits détails et recoins ont été pensés pour le rendre unique & chaleureux, à l’image de la ville ocre au sein de laquelle l’hôtel a choisi adresse.

LE KENZI ROSE GARDEN EN BREF :

ENTRE HIER & AUJOURD’HUI, une histoire dont on est fier et un avenir que l’on ambitionne prospère… avec vous

Des chambres intégralement repensées : tendance et confort, les 384 chambres et suites sont décorées avec goût et donnent pour la plupart sur les piscines et un merveilleux jardin botanique dans lequel vous pourrez prendre vos repas ou vous balader. Modernes, spacieuses et dotées de tous les impératifs pour un confort optimal… rien ne pourra troubler votre quiétude à part le chant mélodieux des oiseaux.

Niveau restauration, l’établissement dispose de 5 restaurants et bars, de bonnes tables permettant chacune une expérience culinaire d’exception : L’ORANGERAIE, offrant un savoureux buffet à thème, du petit déjeuner au dîner, à l’intérieur ou en terrasse ensoleillée. LA TERRASSE propose une variété de petits plats, aussi délicieux que créatifs, à l’intérieur ou en terrasse. JANNA est une table gastronomique marocaine pour des dîners animés, où la qualité́ du service rivalise avec celle des mets raffinés. Le LOUNGE BAR : le bar principal de l’hôtel, ouvert tous les jours pour siroter un cocktail tout en profitant d’une animation internationale. Choisissez de prendre place au bar, au côté TV ou encore au coin librairie. Le POOL-BAR, un bar à jus pour les amateurs de détox et de mocktails au bord de l’eau. Avis au “late-snackers”, le ROOM SERVICE est ouvert 24 heures sur 24. Au KENZI ROSE GARDEN, bien manger est vraiment le début du bonheur !

L’ennui est banni : des activités sportives sont orchestrées en continu par une équipe professionnelle dans le cadre d’espaces dédiés : 1 piscine intérieure chauffée, 2 piscines extérieures pour le farniente ou le bronzage protégé par les palmiers, 1 terrain omnisport : mini-foot, basket-ball, volley-ball, tennis, jogging, ou jeux précis comme la pétanque ou les fléchettes ; 1 mini-club avec sa pataugeoire et le kids-club. Une animation continue pour tous les âges.

Se faire une beauté est encore plus plaisant ! À séjour d’exception, soins d’exception. L’hôtel s’est muni d’un SPA inspirant & invitant sa clientèle à une expérience beauté qui les fait voyager hors du temps. Produits naturels, gammes de renoms, mains expertes, accueil chaleureux… le tout dans un cadre invitant au voyage au cœur du soleil de Marrakech et de ses senteurs mythiques, ponctué par la brise agréable du sud.

Se réunir devient plaisir : l’hôtel offre d’excellentes conditions pour vos réunions, conférences et autres événements. Un centre de conférences de 1500 m² à la pointe de la technologie et des nouvelles tendances mettant à votre disposition un éventail de salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 1.000 personnes… dans un cadre majestueux au cœur de son fabuleux parc. Et pour encore plus de praticité, le centre de conférences dispose d’une entrée personnalisée.

Le KENZI ROSE GARDEN a ouvert ses portes… soyez au rendez-vous ! Nous vous attendons très prochainement pour vous faire vivre de nouvelles émotions et créer de nouveaux souvenirs… NE VOUS CONTENTEZ PAS D’AVOIR ENVIE DE NOUS RENDRE VISITE, VENEZ EN FAIRE VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE !