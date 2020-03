La 15e édition du SIAM sera annulée

La 15e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), prévue à Meknès du 14 au 19 avril 2020, sera annulée, indique lundi 2 mars un communiqué conjoint du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts et de l’Association du Salon international de l’agriculture au Maroc.

Cette décision survient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’épidémie du Covid-19 et qui recommande la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse, précise-t-on de même source.

(avec MAP)